سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فلاديمير بوتين يهنئ أنجيلا ميركل بعيد ميلادها الـ65

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:32 م
فلاديمير بوتين يهنئ أنجيلا ميركل بعيد ميلادها الـ65 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد المكتب الصحفى للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الهاتف، بعيد ميلادها الـ65.

 

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "أثناء المكالمة الهاتفية هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعيد ميلادها الـ65".

 

وأضاف الكرملين أن رئيس روسيا وجه أيضا بهذه المناسبة برقية تهنئة لميركل أشار فيها إلى أن صفات القائد السياسي التي تتمتع بها ميركل ونشاطها الطويل الأمد بمنصب المستشارة الألمانية محط تقييم في ألمانيا وأوروبا والعالم كله".

 

وأكد الرئيس الروسي أيضا أنه يقيم تقييما عاليا العلاقات التي نشأت بينه وبين ميركل، والتي "تسمح بمناقشة كل المسائل الصعبة بصراحة".

 


بوتين

ميركل

عيد ميلاد ميركل

الكرملين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة