غرق فتاة ألقت نفسها من أعلى كوبرى فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أقدمت فتاة في العشرينات من العمر، تقيم بمحافظة الشرقية، علي التخلص من حياتها بالقفز من أعلي كوبري القنطرة بمياه بحر مويس دائرة قسم ثاني الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة.

وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي لشرطة النجدة بقيام فتاة في بداية العشرينات من العمر بألقاء نفسها بمياه بحر مويس من أعلي كوبري القنطرة دائرة قسم ثاني الزقازيق.

وتم إخطار الحماية المدنية، التي دفعت برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بفريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة واستخراجها.