غدا.. قطع المياه عن شوارع الحى القبلى بشبين الكوم لأعمال الصيانة

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية عن قطع المياه غدا عن المناطق التالية، شارع جمال عبد الناصر القبلى بداية من شارع سعد زغلول وحتي موقف الباجور، شارع الجلاء القبلى والشوارع المتفرعة منه، شارع سعد زغلول والشوارع المتفرعة منه بالحى القبلى، شارع السلطان حسين من المرشحة الجديدة وحتى تقاطع سعد زغلول شارع بن الرشيد والشوارع المتفرعة منه.

وأكدت أن الانقطاع يتم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، نظرا لوجود أعمال إصلاح وصيانة طارئة فى تلك الشوارع ،وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه