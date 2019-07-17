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غدا.. قطع المياه عن شوارع الحى القبلى بشبين الكوم لأعمال الصيانة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:35 ص
غدا.. قطع المياه عن شوارع الحى القبلى بشبين الكوم لأعمال الصيانة انقطاع المياه - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية عن قطع المياه غدا عن المناطق التالية، شارع جمال عبد الناصر القبلى بداية من شارع سعد زغلول وحتي موقف الباجور، شارع الجلاء القبلى والشوارع المتفرعة منه، شارع سعد زغلول والشوارع المتفرعة منه بالحى القبلى، شارع السلطان حسين من المرشحة الجديدة وحتى تقاطع سعد زغلول شارع بن الرشيد والشوارع المتفرعة منه.

وأكدت أن الانقطاع يتم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، نظرا لوجود أعمال إصلاح وصيانة طارئة فى تلك الشوارع ،وطالبت  الشركة  المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه

 

 


محافظه المنوفيه

مياه المنوفيه

قطع المياه

مدينه شبين الكوم

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