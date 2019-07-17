ضبط 300 بطاقة خبز بحوزة صاحب مخبز بقرية الرضوان فى بورسعيد

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت وتحت اشراف مجدى الخضر وكيل المديرية حملة تموينية مكثفة بقرى الجنوب للوقوف على مدى وصول الخبز المدعم لمستحقيه من عدمه للحفاظ على المال العام

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير الرقابة التموينية وخالد فهمى رئيس الرقابة وابراهيم الدهرى ومحمد عوض وهشام السعيد وياسر جمعة واشرف الداودى عن ضبط 300 بطاقة تموينية لصرف الخبز المدعم لدى مخبز بلدى بقرية الرضوان بالمخالفة للقانون.

وقال النجدى لــــ" اليوم السابع" أن صاحب المخبز خالف القانون وقام بإثبات مبيعات وهمية وإستولى على المال العام بدون وجه حق .

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 1987 جنح الجنوب 2019 والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .