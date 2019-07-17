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ضبط 20732 قرص مخدر ومنشطات فى صيدليات بالشرقية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:22 م
ضبط 20732 قرص مخدر ومنشطات فى صيدليات بالشرقية جانب من الأدوية المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، 20732 قرص مخدر ومنشطات محظورة التداول فى الصيدليات .

قامت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بشن حملات تفتيشية مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن فاقوس والحسينية كما تم التنسيق مع مباحث التموين بالشرقية وتنفيذ حملة مشتركة لمداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز الحسينية.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط وتحريز أدوية بعدد 20732 ما بين أقراص وكبسولات وأشربة لأدوية جدول ثالث مخدرات بمكان غير مرخص، وبعضها منتهى الصلاحية، وأخرى مؤثرة على الحالة النفسية ومنشطات، وأدوية خاصة بالمستشفيات، بالإضافة إلى مستلزمات طبية متنوعة منها، وتم تشميع الصيدلية غير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .

الأدوية المضبوطة (1)
الأدوية المضبوطة

 

الأدوية المضبوطة (2)
الأدوية المضبوطة

 

الأدوية المضبوطة (3)
الأدوية المضبوطة

 

الأدوية المضبوطة (4)
الأدوية المضبوطة

 


الشرقية

وكيل صحة الشرقية

التفتيش الصيدلى

تحريز ادوية

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