ضبط لحوم فاسدة وتشميع 3 مصانع فى حملات بالسلام أول.. صور

قاد اللواء خالد المحمدى، رئيس حى السلام أول، شرق القاهرة، حملة للرقابة على السلع بالمحال، خاصة منافذ بيع اللحوم، بالتعاون مع إدارتى الطب البيطرى والتموين بالسلام، بمنطقة منشية السد العالى.

وأكد رئيس حى السلام أول أن الحملة، استهدفت حماية المستهلك من المنتجات الضارة بالصحة ومكافحة الغش التجارى وعدم الالتزام بالجودة والسلع مجهولة المصدر التى تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المحمدى أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة و5 تقارير إعدام عبارة عن 85 كيلو من اللحوم والدواجن ولانشون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون، معلنا عن استمرار الحملات.

وفى السياق شن رئيس حى السلام أول حملة على المصانع والشركات بشارع أنابيب البترول لمتابعة مدى التزامهم بالترخيص من عدمه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع العدادات وغلق وتشميع عدد 3 مصانع ومركز صيانة سيارات لعدم الترخيص.

وقال رئيس الحى إنه جار العمل وفقا لخطة التطوير الموضوعة استكمال لأعمال التطوير ورصف شارع أنابيب البترول.