ضبط عاطل بحوزته 3.5 كيلو بانجو بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط وإحضار عاطل، بحوزته 3.5 كجم من نبات البانجو المخدر، وسلاح نارى لحماية تجارته غير المشروعة.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شربين يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس مباحث المركز من ضبط وإحضار " أيمن. إ. ع. ا " 21 عاما، عاطل، ومقيم بقرية الضهرية بدائرة المركز، وبحوزته 205 لفافة سولفانية لنبات البانجو المخدر، وزنت 3.5 كيلو جراما، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة، ومبلغ مالي قدره 255 جنيها، وهاتف محمول لتسهيل اتصالاته بعملائه.

وتم تحرير محضر بتفاصيل الضبط، واتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة.