ضبط عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بكفر الشيخ

وضبطت مباحث مركز الرياض "م.ع" 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات آخرهما 19373/ 2016م جنايات مركز الرياض، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، و40 جرامًا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، و 150 جنيهًا.

كما ضبطت"إ.ص" 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين : مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقه وسائل نقل آخرهم 18262/ 2017م جنايات مركز فوة "مخدرات"، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، و"م.أ" 22 سنة، عاطل، و"ح.ع" 19 سنة، عامل، و"أ.ا" 22 سنة، وبحوزتهما 300 جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار و 3445 جنيهًا و 3 هواتف و مطواة وخنجر بقصد الدفاععن النفس .

وألقت المباحث القبض على "م.ل" 22 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مابين : مخدرات، سرقة وسائل نقل آخرهم 25943/ 2017م جنح مركز مطوبس "سرقة وسائل نقل"، وبحوزته فرد خرطوش عيار12مم بقصد الدفاع عن النفس، و"ح.ا" 28 سنة، عامل وبحوزته 250 جرامًا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، ومبلغ 30 جنيهًا وهاتف، و"ا.م" 30 سنة، ربة منزل، وبحوزتها 15 جرامًا من مخدر الحشيش و8 أقراص مخدرة بقصد الاتجار.