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ضبط المتهمين بإجبار شخصين على توقيع إيصالات أمانة ببولاق الدكرور

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:57 ص
ضبط المتهمين بإجبار شخصين على توقيع إيصالات أمانة ببولاق الدكرور ضبط متهم
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل وزوجها وصديقه ببولاق الدكرور، لاتهامهما بسرقة شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية، بحجة قضاء سهرة حمراء، وسرقتهما بالإكراه، واجبارهما على توقيع إيصالات أمانة. 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد تعرض شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية، للسرقة على يد ربة منزل وشخصين آخرين. 

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليهما، تعرفا على ربة منزل، واتفقا معها على قضاء سهرة حمراء بشقتها، وفور وصولهما، هددهما زوجها وصديقه، واستوليا على متعلقاتهما، وأجبراهما على توقيع إيصالات أمانة. 


وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


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أمن الجيزة

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