صور.. فريق طبى بمستشفى جامعة كفر الشيخ يشخص حالات نادرة لأجنة داخل الرحم

كفر الشيخ – محمد سليمان

نجح فريق طبى من قسم النساء والتوليد فى مستشفى جامعة كفر الشيخ، فى تشخيص عدد من الحالات، منها حالة تم تحويلها إلى مستشفى الجامعة بسبب وجود زيادة فى السائل الأمنيوسى، وبعد توقيع الكشف وتصوير للجنين تفصيليا تم اكتشاف وتشخيص جنين داخل رحم أمه وبهesophageal atresia (EA) and a tracheoesophageal fistula إنسداد المرئ ووجود ناصور بين القصبة الهوائية والمرئ Agenesis of the corpus callosum عدم تكوين الجسم الثفنى الذى يصل فصى المخ سويا وجود Clubfoot (talipes equinovarus) تشوه فى القدم وابتعاد الأصبع الكبير للقدم عن الإصبع الآخر وزيادة فى السائل الأمنيوسى تم بذل لتر و800 سم من السائل الأمنيوسى وإرسال بعضه للتحليل الكروموسومي.

وأوضح الفريق الطبى فى قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة كفرالشيخ، أنه تم تشخيص حالة أخرى استسقاء لجنين داخل الرحم لأسباب جينية، وحالة أخرى بضمور كليتى الجنين وهذا التشخيص المبكر يساعد على مساعدة الجنين الأول بعمل عملية له بعد الولادة لإصلاح الإنسداد بالمرئ وإصلاح الناصور أما فى الحالتين الثانيتين فينصح بعدم تعرض الأم لعمل عملية قيصرية فى مثل هذه الحالات.

وقال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الطبى وأن المستشفى الجامعى بكفر الشيخ به أحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم ويقدم خدمه طبية متميزة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية المتميزة فى جميع التخصصات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل فى قسم النساء والتوليد مشيدا بمستوى أدائهم المهنى لخدمة أهالى المحافظة فى مختلف التخصصات الطبية .



