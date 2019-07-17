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صور.. ضبط أدوية ممنوعة ومنتهية الصلاحية ومهربة خلال حملات مكثفة بأسيوط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:07 م
صور.. ضبط أدوية ممنوعة ومنتهية الصلاحية ومهربة خلال حملات مكثفة بأسيوط ضبط أدوية ممنوعة ومنتهية الصلاحية ومهربة
أسيوط – ضحا صالح

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شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط السوق الدوائى وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

كانت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بأسيوط قد نفذت عدة حملات مفاجئة بقرى ومراكز مختلفة داخل نطاق المحافظة أسفرت عن ضبط كمية من الأدوية المخدرة المهربة داخل إحدى الصيدليات بمركز أبنوب من عقار الترامادول بالإضافة إلى كمية من المنشطات الجنسية وكمية من الأدوية منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم 2539 إدارى أبنوب لسنة 2019 كما تم ضبط كمية من أدوية التآمين الصحى بصيدلية بمركز منفلوط يديرها صيدلى يعمل بتفتيش التأمين الصحى وهو من العمالة المثبتة وتم تحرير مذكرة بالتزوير فى أوراق رسمية واحالتها للنيابة العامة وتحرير محضر رقم 3794 إدارى منفلوط لسنة 2019 وفى مركز الغنايم تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وتم تحرير محضر رقم 3639 جنح الغنايم لسنة 2019.

 

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط استمرار الحملات المفاجئة التى تقوم بها الإدارات المختلفة بالمديرية وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الصيدلية وضبط سوق الدواء، لافتا إلى أن الحملات تتم تحت إشراف الدكتورة راندا رفعت مدير عام الصيدلة بأسيوط والدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى بأسيوط.

 

حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط (1)
حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط 

 

حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط (2)
حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط 

 

حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط (3)
حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط 

 

حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط (4)
حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط 

 

حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط (5)
حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط 

 

حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط (6)
حملات تفتيش صيدلي بمراكز أسيوط 

التفتيش الصيدلى

ادوية مغشوشة

ادوية منتهية الصلاحية

حملات التفتيش الصيدلى

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