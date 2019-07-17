صور ..التضامن الاجتماعى بالإسكندرية: تنظم ندوات توعيى بمرض سرطان الثدى

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية، برئاسة رضا متولى، بتنظيم سلسلة ندوات بمختلف الإدارات التابعة للمديرية ، للتوعية عن مرض سرطان الثدى، حيث تلقى المحاضرات الدكتورة إلهام خميس مدير إدارة الثقافه الصحية بإدارة وسط الصحية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وإطلاق مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدى والتى تستهدف الصحة العامة للمرأة، وتوعيتها، خاصة أمراض سرطان الثدى التى يجب أن تتابع لتقليل نسب الإصابة بها وإكتشافها فى وقت مبكر فى حالة الإصابة به لزيادة فرص الشفاء.

وأكد وكيل وزارة التضامن رضا متولى، على أن المبادرة الرئاسية هى مبادرة رائدة فى هذا الاتجاه وهى مبادرة مستمرة تبدأ فى الأول من يوليو، وتشمل الخدمات المقدمة التثقيف الصحى والفحص الذاتى للثدى، والكشف المبكر عن أورام الثدى، وقياس الضغط والسكر والوزن والطول، مشيراً إلى أنه فى هذا الأطار تساهم مديرية التضامن بتنظيم عدة ندوات فى هذا الشأن بالتنسيق والتعاون بين إدارتى التدريب وإدارة شئون المرأة، وذلك على مستوى الإدارات الاجتماعية المنتشرة فى جميع أحياء الإسكندرية.

من جهه أخرى واستمرارا لسلسلة للزيارات المتوالية لدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد قام مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية يرافقه رئيس الإتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية بزيارة إحدى الجمعيات المتخصصة فى رعاية وإيواء الأيتام المعاقين ذهنيا ومتعددى الإعاقة.

وتفقد المبنى المكون من ٣ طوابق بالإضافة إلى دار للمسنين فى الطابق الأخير تحت الإنشاء والتجهيز، وتفقد أيضا الفصول التعليمية وغرف تنمية الحواس وفصول التدريب وغرف الأنشطة مثل البامبو والحرف اليدوية والمطبخ والمغسلة المصممين على الطريقة الفندقية وشاهد بعض العروض الفنية والاستعراضية للمعاقين وعرض التنورة.



ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية



ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية



ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية



ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية