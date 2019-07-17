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صور.. استمرار أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام فى فرنسا بعد حريق

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:02 م
صور.. استمرار أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام فى فرنسا بعد حريق نوتردام
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

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تستمر أعمال ترميم كنيسة نوتردام التاريخية فى فرنسا بعد حريق نشب فى 15 من أبريل الماضي قد التهم جانبا كبيرا من الكاتدرائية التاريخية إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ أبراج الأجراس الرئيسية والحوائط الخارجية قبل السيطرة على الحريق.

وأعلن مكتب النائب العام بالعاصمة الفرنسية باريس فتح التحقيق في إمكانية وقوف الإهمال خلف الحريق الضخم الذي التهم كاتدرائية نوتردام منتصف أبريل الماضي.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن السلطات الفرنسية لم تجد أسباب حتى الآن تدعم وجود عمل إجرامي خلف الحريق الضخم، مضيفة أنه لم يمكن حتى الآن معرفة السبب الحقيقي خلفه،وتعهدت عدة دول بتقديم الدعم والمساعدة لفرنسا لترميم الكنيسة فى أسرع وقت ممكن.

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (1)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (2)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (3)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (4)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (5)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (6)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (7)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (8)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (9)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 

استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق (10)
استمرار أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بفرنسا بعد حريق 

 


نوتردام

فرنسا

كنيسة نوتردام

حريق نوتردام

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