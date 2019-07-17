سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال كبير على شواطئ مطروح وحمام كليوباترا عقب تطويره

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:20 م
صور.. إقبال كبير على شواطئ مطروح وحمام كليوباترا عقب تطويره شواطئ ومصيف مطروح والساحل الشمالى تستقبل عشاقها
مطروح – حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد شواطئ مصايف محافظة مطروح والساحل الشمالى، ارتفاع كبير فى نسبة الاشغال المصيفى بالشاليهات والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات السياحية، خلال الأسبوع الجارى، وارتفعت نسبة الإشغال الفندقى والسياحى بشكل كبير فى معظم المنشآت السياحية بالمناطق المختلفة، مع الإقبال الكبير على الشواطئ المختلفة، هربا من حرارة الجو والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وتشهد شواطئ مدينة مرسى مطروح، والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالى، توافد الألاف من المصطافين من المصريين والعرب، وتعتبر جميع شواطئ مطروح مفتوحة مجاناً، فلا توجد شواطئ خاصة، إلا قليلاً، وهى التى تقع داخل القرى السياحية بالساحل الشمالى، أما شواطئ مدينة مرسى مطروح، فهى شواطئ عامة ما عدا عدد قليل جداً خاص بالفنادق التى تقع عليه.

ويحرص عدد كبير من المواطنين، على زيارة حمام كليوباترا التاريخى، خاصة بعد تطويره، وإنشاء جسر زجاجى، يمكن الزوار من الوصول إليه، وتوفير مشقة السير على الصخور وفى المياه المحيطة به.

وقالت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن الأسبوع الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً فى نسب الإشغال الفندقي والمصيفى، مقارنة بالأسابيع الماضية، مع تزايد إقبال المصطافين، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ومن المتوقع استمرار زيادة الإقبال وارتفاع نسب الإشغال خلال الأسابيع المقبلة وصولاً إلى ذروة المصيف خلال شهر أغسطس المقبل.  

وتحرص محافظة مطروح، على عدم تعريض المصطافين للاستغلال، وحددت أسعار مناسبة لإيجار الشمسية والكراسى بجميع الشواطئ، ويتم الإبقاء على فتح الشواطئ أمام المواطنين بالمجان ما عدا شاطئ الغرام ورومل، حيث يتم تحصيل رسم دخول رمزى من كل فرد مقابل الخدمات، وهذا بخلاف إيجار الشماسى والكراسى.

ويقبل المصطافين على شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، ويقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئ العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وغرب المدينة وتقع الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ أم الرَخَّم ومنطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

ويقصد المصطافين، خلال فترة المساء، المناطق الترفيهية، والقرية البدوية، إلى جانب السيرك وعدد من الملاهى، وتخصيص أماكن لركوب الدراجات تغلق لها شوارع خاصة لتوفير الحماية والأمان لمحبى ركوب الدراجات خاصة الأطفال، إضافة إلى الطفطف ذى العربات المتعددة الذى يحرص المصطافون على استخدامه فى تنقلهم على الكورنيش لما يمثله من متعة، لدرجة أن هناك من يترك سيارته الخاصة ويستقله.

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(1)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(2)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(3)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(4)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(5)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(6)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(7)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(8)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(9)
 

 

شواطئ-ومصيف-مطروح-والساحل-الشمالى-تواصل-استقبال-عشاقها--(10)
 

شواطئ مطروح

محافظة مطروح

الساحل الشمالى

الشواطئ

المصيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"السياحة والمصايف" تبحث ملف شاطئ النخيل وتشدد على الالتزام بأسعار الشواطئ

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:53 م

هوا المصايف.. غراميات نجوم الزمن الجميل على الشواطئ.. الشحرورة أحبت نصاباً وحبيبة فوزى تزوجت السواق.. "علقة" لـ شكرى سرحان فى رأس البر ووحش الشاشة يحب أرملة مريضة.. ومارلين مونرو تقابل فريد الأطرش بالمايوه

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:00 ص

الشرطة فى خدمة المصيفين.. تعزيزات أمنية بالطرق السريعة وسيارات إغاثة لمساعدة المواطنين.. دوريات أمنية بشوارع المدن الساحلية وحملات على المراكب النيلية.. وخبراء يضعون روشتة أمنية "قبل ما تدقوا الشماسى"

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:00 ص

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:25 ص

"مصيف" نجوم الفن الجميل نادية لطفى وأم كلثوم وإسماعيل ياسين.. صور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة