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صورة.. ننشر نموذج طلب رغبات تعويض أهالى النوبة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:27 م
صورة.. ننشر نموذج طلب رغبات تعويض أهالى النوبة المستشار عمر مروان
أسوان - عبد الله صلاح

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حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من نموذج رغبات تعويضات أهالى النوبة من بناء وتعلية السد العالى وخزان أسوان، والذى يبدى فيها أبناء النوبة رغباتهم للحصول على التعويضات المقررة من قبل الحكومة.

ويحتوى نموذج التعويض على ختم شعار الجمهورية، وبيانات الاسم رباعى لصاحب الطلب والجنسية والمهنة بالإضافة للرقم القومى وعنوان الإقامة بجانب البيانات الخاصة بالتعويض سواء بقطعة الأرض أو الوحدة السكنية أو تقنين الأراضى أو التعويض المادى.

وواصل أبناء النوبة إقبالهم المتزايد على لجان تلقى التعويضات بمحافظة أسوان، بعد قرار مد فترة عمل اللجان ل31 يوليو الجارى، والذى جاء استجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت من يوم 25 يونيو الماضى.

قال أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه تم مد فترة قبول الرغبات لمدة أسبوعين أخرين لتنتهى فى 31 يوليو الجارى على أن يتم النظر فى التظلمات والبت النهائى فيها يوم 20 أغسطس القادم، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات وإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة وخاصة تقديم إعلام الوراثة فإنه سيتم الإكتفاء مؤقتاً عند تقديم الأوراق بآخذ إقرار من صاحب الشأن يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين فى 20 أغسطس 2019.

جدير بالذكر بأنه عقب فترة تلقى الرغبات سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم ، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية ،  وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.

صورة-..-ننشر-نموذج-طلب-رغبات-تعويض-أهالى-النوبة
نموذج طلب رغبات تعويض أهالى النوبة

 

 


تعويضات النوبة

السد العالى

خزان اسوان

النوبة

اسوان

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