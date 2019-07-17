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سفارة مصر فى كندا تنظم استعراضا للفرقة القومية للفنون الشعبية بمتحف التاريخ

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:44 ص
سفارة مصر فى كندا تنظم استعراضا للفرقة القومية للفنون الشعبية بمتحف التاريخ سفير مصر فى كندا
كتب أحمد جمعة

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وسط حضور حاشد يتجاوز ٥٠٠ مدعو، نظمت السفارة المصرية في كندا حفلا استعراضيا للفرقة القومية للفنون الشعبية بالمتحف الكندى للتاريخ، بحضور أكثر من ٣٠ سفيرا لدولة اجنبية وممثلين عن الحكومة الكندية والبرلمان وأساتذة الجامعات والطلبة المصريين ورموز وأعضاء الجالية، في أمسية فنية وثقافية مصرية بالعاصمة الكندية.
 
`سفير مصر فى كندا
`سفير مصر فى كندا
 
واعرب السفير احمد ابو زيد علي هامش الاحتفال، عن تقديره البالغ للتعاون الكبير الذي قدمته وزارة الثقافة تحت إشراف مباشر من السيدة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدائم لتسهيل إيفاد الفرقة القومية الي كندا، والتنسيق رفيع المستوي بين أعضاء فريق العمل ألذى تم تشكيله من المكتب الثقافى المصرى بمونتريال والجمعية المصرية الكندية الثقافية والسفارة في أوتاوا كي تخرج تلك الاحتفاليةً بهذا المستوى الرائع من النجاح. وقدم أبو زيد الشكر للرعاة من رجال الأعمال المصريين من ذوى الحس الوطني الرفيع،  والذين كان لهم دور رئيسى في نجاح الحفل.
 
السفير الكندى
جانب من الاستعراض
 
وأضاف السفير المصرى، ان ما سمعه من تعليقات ابناء الجالية المصرية عقب الاحتفالية، ومن الشخصيات الكندية التي شاركت، يدعو للفخر بما تتمتع به مصر من ثقل ثقافى وحضارى يحظى باحترام الجميع، مشيرا الي ان عددا كبيرا من ابناء الجالية المصرية في اوتاوا أعرب عن سعادته البالغة تجاه الاداء المتميز لجميع أعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية، وما استحضرته الرقصات الشعبية من ذكريات ترجع الي اكثر من أربعين عاما لديهم، معربين عن رغبتهم في ان تشهد كندا المزيد من تلك الفعاليات الثقافية كل عام.
 
سفير مصر فى كندا
سفير مصر فى كندا
 
هذا، وقد القي السفير احمد ابو زيد كلمة في بداية الحفل، قدم خلالها استعراضا لتاريخ الفرقة وما تقدمه من فنون ورقصات تعبر عن مختلف ربوع ومحافظات مصر. وقد سلم رئيس الفرقة السفير المصرى في نهاية الحفل درع الفرقة القومية للفنون الشعبية.
 
سفير مصر فى كندا
سفير مصر فى كندا

 


سفير مصر في كندا

اخبار كندا

اخبار مصر

السفاره المصريه في كندا

السفير أحمد أبو زيد

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