سجن إمبراطور المخدرات المكسيكى "إل تشابو" مدى الحياة وتغريمه 12 مليار دولار

أصدرت محكمة في نيويورك بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أمرا بالسجن مدى الحياة في حق إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الملقب بـ "إل تشابو".

ووجدت المحكمة أن جوزمان (62 سنة) مذنب بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما استوجب إصدار حكم بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 30 سنة أخرى خلف القضبان، وتسديد غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

وكانت هيئة المحلفين وجدت، في شهر فبراير الماضى، أن جوزمان مذنب بتهريب كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين والحشيش، إلى جانب تورطه في العديد من المؤامرات التي تهدف إلى ارتكاب عمليات قتل.

وصرح "إل تشابو" قبل إصدار الحكم في حقه بأن ظروف سجنه فى انتظار التحقيق كانت بمثابة "عذاب ذهنى"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ليست أفضل من أي بلد فاسد آخر".

جدير بالذكر أن جوزمان هرب مرتين من سجنين شديدي الحراسة في المكسيك، قبل أن يقبض عليه أخيرا سنة 2016، ثم يرحل إلى الولايات المتحدة في يناير 2017.