زوجة تطالب بأجر خادمة لرعاية طفليها:" يعمل بالخليج ويتقاضى 150 ألف شهريا"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى أجر خادم، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ 5 آلاف شهريا، وادعت فيها أنه ميسور الحال، وهجرها من سنوات، ويرسل لها نفقاتها وأولادها، وأمتنع منذ شهور بسبب زواجه.

وأضافت الزوجة يسرا.ع.ف، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجته بسبب حالته المادية الميسورة، حتى يكون ملائم للمستوي الاجتماعي الذى أعيش به، ثم اكتشفت بعد الزواج نيته بزواجه منى، ورغبته فقط أن أنجب له الأطفال، ليهجرني طوال سنوات ويأتي ويزورني بشكل سنوي، لأعيش مأساة حقيقية".

وأكدت:" زوجى يتقاضى شهريا 150 ألف، بخلاف العمولات، وبالرغم من ذلك يحاسبني عندما يدفع نفقات أطفاله، ليتزوج ويتركني ويتحول لمريض باكتناز الأموال والطمع، ويمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق الأطفال، عقابا لى على طلب الإنفصال ".

وأضافت :"مصروفات بدل فرش وغطاء التى قضت بها المحكمة لصالحى أمتنع عن دفعها، حتى أجر الخادم رفض منحي لها، رغم علمه بعملي فى أكثر من وظيفة، لأوفر مصروفات الدراسة لأطفاله".