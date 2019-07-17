روسيا تنفى أنباء عن رفضها منح تأشيرات دخول لمعلمين أمريكيين

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نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، صحة التقارير الإخبارية التي زعمت أن موسكو ترفض منح تأشيرات دخول للمعلمين الأمريكيين.

وأوضحت الوزارة -في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن المعلمين الأمريكيين كانوا يسافرون إلى روسيا كموظفين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "هذه كذبة صارخة، لأن الجانب الأمريكي يخفى الحقائق. هذه هي الحقائق: يأتي معلمو مدرسة أمريكية في موسكو إلى روسيا كموظفين في السفارة يحملون جوازات سفر دبلوماسية، على الرغم من أن المدرسة تعمل كمؤسسة تجارية".