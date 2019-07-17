روسيا تنفى أنباء عن رفضها منح تأشيرات دخول لمعلمين أمريكيين

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، صحة التقارير الإخبارية التي زعمت أن موسكو ترفض منح تأشيرات دخول للمعلمين الأمريكيين.
وأوضحت الوزارة -في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن المعلمين الأمريكيين كانوا يسافرون إلى روسيا كموظفين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "هذه كذبة صارخة، لأن الجانب الأمريكي يخفى الحقائق. هذه هي الحقائق: يأتي معلمو مدرسة أمريكية في موسكو إلى روسيا كموظفين في السفارة يحملون جوازات سفر دبلوماسية، على الرغم من أن المدرسة تعمل كمؤسسة تجارية".
روسيا تنفى أنباء عن رفضها منح تأشيرات دخول لمعلمين أمريكيينالأربعاء، 17 يوليه 2019 01:32 م
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نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، صحة التقارير الإخبارية التي زعمت أن موسكو ترفض منح تأشيرات دخول للمعلمين الأمريكيين.
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