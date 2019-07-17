رئيس الوزراء: "رئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب المصرى"

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، "إنه شخصيا وكل أعضاء حكومته مواطنين عاديين قبل توليهم مناصبهم وكانوا يتمنوا تحسن الأوضاع ويقولون يا ريت الأوضاع فى مصر تتحسن.. لذلك فوجودهم وسط المواطنين فى الشارع يهدف للتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين دون أى إنعزال".

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء" ندعو الله أن يوفقنا جميعا فمازال هناك تحديات ولكن الأهم هو إننا لدينا رؤى وخطط ونتحدى أنفسنا قبل أن نتحدى الغير".

وقال "أهم شئ فى هذه المرحلة هى الإرادة السياسية، فرئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط ويتابعنا يوميا لتحقيق طموحات الشعب المصرى".