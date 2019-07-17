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دوتيرتى: لن أرد على أسئلة يوجهها لى رجل أبيض!

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:43 م
دوتيرتى: لن أرد على أسئلة يوجهها لى رجل أبيض! الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
وكالات

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قال الرئيس الفلبينى، رودريجو دوتيرتى، إنه لن يمثل أبدا للمحاكمة أمام القضاء الدولى، فيما يتعلق بعمليات قتل جماعى أثناء حربه على المخدرات.

وأضاف دوتيرتى فى مقابلة تلفزيونية مع قس شهير، مساء أمس الثلاثاء، أن النظام القضائي في الفلبين يعمل بشكل جيد، لذلك سيكون من "الغباء" تصور أنه سيسمح لمحكمة دولية بمحاكمته.

وأكد الرئيس الفلبيني قائلا: "لن أُحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين. محكمة يرأسها قاض فلبيني. ويمثل الادعاء فيها فلبيني.. لن أرد على أسئلة يوجهها لي رجل قوقازي أبيض هناك. هذا غباء".

وتابع: "أنا فلبيني. ولدينا محاكمنا هنا.. هراء. هل يتعين أخذي لمكان آخر؟ لا أحب ذلك. لدي بلدي.. القضاء يعمل بشكل جيد هنا".

 

الفلبين

رودريجو دوتيرتى

القضاء الدولى

مانيلا

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