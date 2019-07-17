دراسة: تشجيع المدخنين للإقلاع عن التدخين يحقق نجاحا بنسبة 50 %

كتبت أمل علام

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة"The Sun "البريطانية، إن دفع الناس أو تشجيعهم للإقلاع عن التدخين يمنحهم فرصة للنجاح بنسبة 50 %، وفقًا للأبحاث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدافع أدى إلى زيادة نسب الإقلاع عن التدخين إلى 10.5 % عند منحهم مكافآت، تتراوح بين 35 جنيهًا إسترلينيًا إلى 912 جنيهًا إسترلينيًا.



التدخين

وأوضحت الصحيفة، أنه فحص باحثون من جامعة إيست أنجليا 33 تجربة سابقة مع 21600 مدخن، شملت 10 تجارب مع النساء الحوامل، الذين تم تشجيعهم على الإقلاع من أجل صحة طفلهم، حيث إن التدخين أثناء الحمل، يزيد من خطر موت الطفل، والولادة قبل الأوان، ومشاكل النمو.

وقالت الصحيفة، إن هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS "، وبعض أصحاب العمل خططوا لوضع مكافآت في محاولة لخفض معدلات التدخين.



التدخين وتاثيرة على الجسم

أشارت الأرقام الرسمية إلى أن 14.4 % من البالغين يدخنون في بريطانيا، وكذلك 10.6 % من الأمهات الجدد، محذرة من أن التدخين هو السبب الرئيسي للمرض والوفاة، في جميع أنحاء العالم، ويكلف الاقتصاد البريطاني 13 مليار جنيه إسترليني.

وقالت رئيسة الدراسة الدكتور كيتلين نوتلي، إن التدخين يسبب "أضرار هائلة".

وأضافت: "يرغب معظم المدخنين في الإقلاع عن التدخين، لكن التوقف عن التدخين يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا ، وتشير النتائج إلى أن الحوافز يمكن أن تكون جزءًا مفيدًا من النهج الشامل لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأنواع من المخططات، يمكن أن تساعد في توفير المال وكذلك الأرواح، إن التوقف عن التدخين أثناء الحمل هو أفضل ما يمكن للمرأة فعله لتحسين فرصها في الحمل الصحي،والاستمرار فى التوقف بعد الولادة له فوائد كبيرة للأطفال أيضًا، من خلال تجنب التعرض للتدخين السلبى "غير المباشر".