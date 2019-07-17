حصر 2,2 مليون نخلة بالوادى الجديد.. و"البلح الصعيدى" فى المقدمة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن حصر أعداد أشجار النخيل علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة ( الخارجة – الداخلة – بلاط – الفرافرة – باريس).

أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور مجد المرسي، أن أخر إحصائية بالمديرية، سجلت أعداد أشجار النخيل بإجمالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة.

أضاف المرسي، أن عدد أشجار النخيل الصعيدي وصل إلي 1653764 نخلة، وتصل إنتاجية المحافظة من البلح الي 140739 طن، حسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن المديرية في موسم البلح الماضي، ومتوسط إنتاج النخلة الواحدة من البلح الصعيدى 83 كجم.

ولفت إلى أن المحافظة تعد من أغنى المناطق في الشرق الأوسط امتلاكا لثروة النخيل، وتتعدد أصناف وأنواع البلح التي تنتجها المحافظة سنويا، فمنها ما يباع محليا ومنها ما يصدر للخارج على الصعيد العربي والآسيوي والأوروبي، وذلك على حسب الحاجة والطلب والجودة.

وأشار الي أن البلح الصعيدي يمثل 90% من البلح المزروع بالواحات، وينتشر على مستوى المحافظة على مساحات كبيرة وهو النوع الشائع والمحبب للمزارعين وذلك لسهولة زراعته وتوفر الفسائل الخاص به.