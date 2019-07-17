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حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الأثار فى قليوب

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:20 م
حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الأثار فى قليوب التنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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قرر أحمد الإمبابى رئيس نيابة قليوب، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 6 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقليوب.

 

للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من المدعو "رفعت ع ا" 38 سنة، حداد، ومقيم قرية طنان - دائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار داخل منزله والمجاور له بقرية طنان.

 

انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين قيام كلا من، "مسعد ر م" 43 سنة، (مالك المنزل)، سائق، ومقيم قرية طنان - دائرة المركز، و"سعيد ن م" 29 سنة، كهربائى، ومقيم ناى – دائرة المركز، و"أحمد خ ه" 42 سنة، سائق، ومقيم طنان – دائرة المركز، و"شحات ع ا" 41 سنة، عامل، ومقيم عرب الشعارة – دائرة مركز شبين القناطر، و"أحمد ا ح" 33 سنة، خراط، ومقيم طنان – دائرة المركز، و"عبدالله ص ع" 20 سنة، ترزى ومقيم ناى – دائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار داخل إحدى غرف منزل الأول.

 

وتبين وجود حفره بعمق 20 متر وقطر 1.5 متر تقريبًا، وجرى ضبط أدوات الحفر (كوريك حفر – فأس - غلق - حبل) والتحفظ عليها، وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بالاستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وبسؤال باقى المتهمين أقروا بذات المضمون.

 

جرى التحفظ على المنزل محل الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3515 ادارى مركز قليوب لسنة 2019.

 


قليوب

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التنقيب عن الاثار

مديرية امن القليوبيه

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