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جنايات بنها تحيل "الدكش" وزوج شقيقته للمفتى لقتلهما ضابطا و3 مخبرين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:18 م
جنايات بنها تحيل "الدكش" وزوج شقيقته للمفتى لقتلهما ضابطا و3 مخبرين محكمة جنايات بنها
القليوبية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته "الدكش"، وزوج شقيقته على سيد رزق وشهرته "على السمرى"، وعلاء محمود، بإحالة أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعى مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وكان قد صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال وزين العابدين عبد المنصف بدوى وخالد على إبراهيم على وإسلام أحمد هاشم وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على المتهمين لاتهامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمى معاون المباحث و2 من المخبرين.


الدكش

مديرية امن القليوبية

جنايات بنها

الخانكة

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