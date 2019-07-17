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جامعة كفر الشيخ تكرم رئيسها بحضور المحافظ وتفتتح 15 منشأة تعليمية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:42 ص
جامعة كفر الشيخ تكرم رئيسها بحضور المحافظ وتفتتح 15 منشأة تعليمية للدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – فريق المحافظات

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تشهد جامعة كفر الشيخ إقامة حفل تكريم للدكتور ماجد عبدالتواب القمري، رئيس الجامعة، يوم الاثنين المقبل، بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، وعدد من نواب المحافظة، وعدد من رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات والشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وسيتم افتتاح عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية، عبارة عن 15 مبنى تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية فى إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة، وتمثل هذه المشروعات أهم ملامح المرحلة التنموية الجديدة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030.

وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، أن المنشآت المقرر افتتاحها هي: كلية الحاسبات والمعلومات وتتكون من خمسة طوابق وتحتوى على أربعين معمل حاسب وأربعة مدرجات سعة كل منها 400 طالب وقاعة سيمنار و10 قاعة تدريسية ومكتبة ومكاتب إدارية، ومبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو ويتكون من سته طوابق وقاعة سيمنار وأربعة قاعات تدريس وغرفة نظيفة مساحة 250 مترا مربعا ووحدة ميكرو إلكترونيات و38 معملا بحثيا ووحدة إنتاج الكميات الكبيرة من المواد الجديدة متناهية الصغر للاستخدام الصناعى والتجارى.

وأضاف القمرى، كما تشمل الافتتاحات "كلية الذكاء الاصطناعى وتتكون من سبعة طوابق تحتوى على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة فى مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبرانى والتعلم العميق بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية".

وكلية الحقوق وتتكون من أربعة طوابق ومبنى ملحق للمدرجات، مبنى الخدمات الطلابية والذى يضم عددا من الكافتيريات ومحلات بيع الكتب والمستلزمات الطبية والعلمية والهندسية.

وأضاف القمرى، كما تشمل الافتتاحات الإدارة العامة للجامعة ويضم مكاتب إدارية لرئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة وإدارات الجامعة ومتحف تاريخ الجامعة إلى جانب مركز المؤتمرات ويضم قاعة احتفالات كبرى بسعة 1600 مقعد ومسرح كبير بمستوى أوبرا، بالإضافة إلى قاعات سيمنار وخمسة صالونات لكبار الزوار وكذلك المكتبة المركزية وتتكون من طابقين وتحتوى على ثلاثة أجنحة لكل من قطاع الكليات النظرية وقطاع الكليات العلمية وقطاع الكليات الطبية.

وقال القمرى، كما سيتم افتتاح دار الضيافة وتتكون من ستة طوابق ومدخل فندقى وتحتوى على 81 غرفة وكل غرفة تحتوى على سريرين وأربعة أجنحة لكبار الزوار ومطعم وصالتين للطعام، إلى جانب المدينة الجامعية "طالبات"، وتتكون من 6 أدوار تحتوى 124 غرفة وتستوعب 350 طالبة ضمن الإسكان المتميز.

وأضاف رئيس الجامعة، افتتاح المرحلة الثانية من كلية الهندسة يشمل ثلاثة مبانٍ للورش والمعامل وبعض المدرجات، إلى جانب ورش كلية الزراعة ويتكون من طابقين لخدمة العملية التعليمية بكلية الزراعة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المدرجات المركزية بالجامعة وتشمل 2 مدرج بسعة 400 طالب لكل منهما، كما يتم افتتاح المرحلة الثانية من المطعم المركزى للطلبة ورفع كفاءة للمطعم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة بالجامعة، وافتتاح المسرح المدرسى التى قامت الجامعة بإنشائه لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بديلا عن المسرح القديم داخل حرم الجامعة والذى تم هدمه.

 

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كفر الشيخ

وزارة التعليم العالي

محافظ كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

مسرح الجامعة

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