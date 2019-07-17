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جامعة المنوفية تستقبل طلاب المرحلة الأولى الأحد المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:38 م
جامعة المنوفية تستقبل طلاب المرحلة الأولى الأحد المقبل عادل مبارك رئيس جامعه المنوفيه
المنوفية فريق المحافظات

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أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية عن مواعيد البدء فى تنسيق المرحلة الأولى على شبكة الانترنت لطلاب الثانوية العامة 2019، واستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم.
 
وأكدت الإدارة انه من المقرر البدء اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الحالى وحتى الخميس الموافق 27 من نفس الشهر من الساعة التاسعة صباحا بصالة كلية الحقوق بمجمع الكليات بشبين الكوم، والحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398درجة فأكثر بنسبة 97.07٪، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95 ٪، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80 ٪.
 

جامعة المنوفية

تنسيق

المرحلة الاولى

تسجيل الرغبات

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