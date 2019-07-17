تناول الزيتون يحافظ على صحة الكبد ويحميك من الأمراض السرطانية

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الزيتون من المقبلات الشهية التى يفضلها الكثيرون وذلك لمذاقه الطيب، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الكبد والقلب وتحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

وحسب ما ذكره موقع olivemypickle فإن فوائد تناول الزيتون الصحية هى:



زيتون زيتون

1: يحتوى الزيتون على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.

2:يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

3:يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تحسين صحة الكبد ويحيمها من الالتهابات والتلف.

4:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وذلك لاحتوائه على الدهون غير المشبعة.

5:يحتوى الزيتون على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان المعدة والجلد والقولون.

6:يحتوى على بعض الخصائص المضادة للالتهاب والاحمرار ، كما انه يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحميها من الكسر وهشاشة العظام.