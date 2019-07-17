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تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بـ15 مايو

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:42 م
تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بـ15 مايو جثه-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح 15مايو، تجديد حبس عامل 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته.

 

اعترف المتهم فى التحقيقات بأنه لم يقصد قتل زوجته، مشيرا إلى نشوب مشاجرة بينهما قبل صلاة العيد بسبب خلافات سابقة، حيث اعتادت التشاجر معه، ما دفعه لطعنها بالسكين فلفظت أنفاسها الأخيرة.

 

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور اننقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.

 

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.


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مدينة 15 مايو

نيابة 15 مايو

خلافات زوجية

جرائم الازواج

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