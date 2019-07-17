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تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:04 م
تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت الأمير هارى وميجان
كتبت ريم عبد الحميد

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اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس دونالد ترامب والأمير هارى وزوجته ميجان ماركل ضمن قائمة الـ25 شخص الأكثر تأثيرا على الإنترنت.
 
 
 
وقالت المجلة إنها فى قائمتها السنوية الخامسة للأشخاص الأكثر تأثيرا على الإنترنت، اختارت على أساس التاثير العالمى على السوشيال ميديا وقدرة الأشخاص العامة على توجيه الأخبار.
 
 
 
 وشملت القائمة، غير المرتبة وفقا لمؤشرات معينة مثل عدد المتابعين أو غير ذلك، النائبة الأمريكية ألكسندريا اوكازيو كورتيز، أصغر عضو بالكونجرس والتى توجه انتقادات حادة مستمرة للرئيس دونالد ترامب، والمغنية الأمريكية اريانا جراندى وكريس جادفورى صاحب منشور البيضة الشهير على انستجرام، ومحتجو هونج كونج، والمشاركون فى إضراب المدارس، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية جميلة جميل، والممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث زوجة الممثل الشهير ويل سميث.
 
 
 
وضمت القائمة أيضا عدد من نجوم السوشيال ميديا حول العالم مثل اليوتوبير الأمريكية إيما شامبرلين، ودكتور لوبو، وجوجو سيوا والصينية زانج داى، وفريق BTS من كوريا الجنوبية.
 
 
 
وعن أسباب اختيارها لترامب، قالت تايم إنه استطاع أن يعزز وجوده الإلكترونى خلال العام الماضى. وفى 17 مارس الماضى نشر 29 تغريدة فى يوم واحد. واستخدم ترامب السوشيال ميديا أيضا لانتقاد المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.

الاكثر تاثيرا على الانترنت

دونالد ترامب

ميجان ماركل

الامير هارى

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