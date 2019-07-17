بعد حجزها للحكم.. تعرف على عدد مصابى وضحايا هجوم كمين الريسة باقتحام الحدود

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم.

وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة.

وفى جلسة 3 يناير 2018 استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سناء الأسبق، وقال إن مقتحمى الحدود هاجموا كمين الريسة يوم 29 يناير 2019، وإصابة الشرطى أحمد سالم بطلقتين، وإصابة المجند محمود رفاعى بطلقة، وإصابة مجندين آخرين، وتوفى المجندين باسم فوزى وخالد عبد الله.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".