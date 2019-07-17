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بعد الكشف عن مواقع لأسلحة أمريكية.. إعلام أوروبا: تأكيد لسر لم يرد أحد فضحه

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:59 م
بعد الكشف عن مواقع لأسلحة أمريكية.. إعلام أوروبا: تأكيد لسر لم يرد أحد فضحه مواقع سرية تخزن فيها أمريكا أسلحتها النووية فى أوروبا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه تم الكشف عن مواقع سرية للأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في أوروبا عن طريق الخطأ في تقرير نشرته لجنة الناتو.

 

في حين أن موقع الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا يعتبر منذ فترة طويلة سرًا مفتوحًا ، فإن المؤسسات الإعلامية في القارة اعتبرت الوثيقة بمثابة تأكيد.

 

"أخيرًا بالأبيض والأسود: هناك أسلحة نووية أمريكية " ، جاء في تقرير دي مورجين.

 

وقالت إذاعة RTL News الهولندية: "الناتو يكشف عن سر لا تحفظه هولندا بشكل جيد".

 

وأشارت الوثيقة ، التي نشرتها لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو ، إلى مواقع ما يقرب من 150 سلاح نووي أمريكي.

وقال تقرير لصحيفة "دي مورجين" البلجيكية "يتم تخزين هذه القنابل في ست قواعد أمريكية وأوروبية - كلاين بروجل في بلجيكا ، وبوشيل في ألمانيا ، وأفيانو  وجيدي توري في إيطاليا ، وفولكل في هولندا ، وأنجرليك في تركيا" ،

وأضافت "الإندبندنت" أن  المعلومات جاءت في نسخة مبكرة من التقرير ، بعنوان "عصر جديد للردع النووي؟ التحديث، والحد من الأسلحة والقوات النووية المتحالفة" ، و نشرت في أبريل.

 

ومع ذلك ، تمت إزالة المرجع منذ ذلك الحين من الإصدار النهائى الذي صدر الأسبوع الماضى.

 

وتشير النسخة الأخيرة من التقرير إلى الطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية، وجاء فيه: "الحلفاء الأوروبيون الذين يشار إليهم في كثير من الأحيان بأنهم يشغلون هذه الطائرات هم بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا".

 

وقال مسئول بحلف الناتو لصحيفة "واشنطن بوست" إن التقرير "ليس وثيقة رسمية للناتو" وأشار إلى أنه كتب من قبل الجمعية البرلمانية للتحالف.

 

وأضافوا "لا نعلق على تفاصيل الموقف النووي لحلف الناتو."

 


الناتو

مواقع نووية امريكية

الاسلحة النووية

ترامب

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