بسبب خلافات زوجية.. مصرع "جدة " فى مشاجرة عائلية بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر قيام مشاجرة بين عائلة حفيدتها وعائلة زوجها، الذى علمت بزواجه بأخرى خارج المحافظة؛ الأمر الذى دفعها بالإشتراك مع عائلتها لجمع محتويات قائمة منقولاتها من منزل الزوجية لمنزل العائلة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد أحمد الحسيني مأمور مركز الستموني يفيد بوفاة " هنية. م. ا "، 75 عاما، مقيمة بقرية 5 عامر الحفير بدائرة المركز، في مشاجرة عائلية بسبب خلاف على نقل منقولات الزوجية على خلفية قيام زوج حفيدتها بالزواج بأخرى، وقيام أحد أقارب الزوج بضربها بكوريك، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بكسر في الذراع الأيمن وكدمات نقلت على إثرها لمستشفى بلقاس، حيث لقيت مصرعها هناك.

ووجه " السيد.ر.ا.ي " نجل المتوفاة وخال الحفيدة " ياسمين. ع. إ. ا "، 27 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان الإتهام لـ "عوض. ع. ع"، 71 عاما، زوج خالة زوج الحفيدة " محمد. ع.م.ع "، الذي قام بضربها بكريك أدى إلى إصابتها بكسر بالذراع الأيمن وكدمات، تسببت في حدوث مضاعفات طبية أدت للوفاة.

وتحرر المحضر رقم 5827 جنح مركز الستموني لسنة 2019 م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.