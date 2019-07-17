انكسار موجة الحر غدا بمعدل 5 درجات.. والانخفاض يستمر لمنتصف الأسبوع المقبل

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد وصلت اليوم لذروتها، حيث يسود كافة الأنحاء أجواء شديدة الحرارة تصل خلالها العظمى بالقاهرة 42 درجة والعظمى بأسوان 45 درجة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع انكسار الموجة من غد الخميس وانخفاض تدريجى بدرجات الحرارة، لافتا إلى أن الانخفاض غدا سيكون بمعدل 5 درجات حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الانخفاض سيستمر تدريجيا بمعدل درجة أو درجتين بداية من الجمعة، ويستمر هذا الانخفاض لمنتصف الأسبوع المقبل .

وناشد شاهين، المواطنين بتوخى الحذر اليوم من الموجة الحارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية، والاكثار من شرب المياه والعصائر.

