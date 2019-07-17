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"النقل" تستقبل السكرتير العام لمنظمة الميدكروز للتعاون فى سياحة سفن الكروز

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:07 م
"النقل" تستقبل السكرتير العام لمنظمة الميدكروز للتعاون فى سياحة سفن الكروز سفن الكروز ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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استقبلت وزارة النقل السكرتير العام لمنظمة الميدكروز لرحلات الكروز جوردى كابللى، بحضور ممثلى وزارة السياحة لبحث التعاون في مجال سياحة الكروز.

واستعرض الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها السكرتير العام لمنظمة الميدكروز لميناء الاسكندرية، والتي كان أهمها الاتفاق على قيام المنظمة بالتعاون مع مصر في مجال التسويق والترويج لميناء الاسكندرية والموانيء المصرية  والمشاركة الفعالة من الجانب المصري في المؤتمرات والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل  الميدكروز.

 وناقش الاجتماع التعاون في  دعم الملف المصري لاستضافة إقامة معرض ومؤتمر سيتريد كروز ميد 2022 بمصر، والتعاون في  تسويق محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية واستقدام خطوط ملاحية سياحية للتردد علي ميناء الإسكندرية.

وأكد الاجتماع على الإمكانات الكبيرة  الموجودة لدي مصر بما يعزز تردد السفن السياحية على الموانئ المصرية خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر، مشيرا إلى مصر تعمل دائما على  تدعيم حركة السياحة البحرية وتنشيط التواجد المصري دولياً في مجال صناعة النقل البحري.

ومن جانبه أكد السكرتير العام لمنظمة الميدكروز على التعاون مع مصر في هذا المجال  نظرا لاهمية الموانئ البحرية المصري، مشيرا الى أهمية أن تتواجد مصر بمقعد مجلس إدارة منظمة الميدكروز لما يوفره المقعد من حق طرح موضوعات تخدم السياحة البحرية بمنطقة المتوسط  وبما يحقق لمصر الاستفادة القصوي من عضوية منظمة الميدكروز.

يذكر أن منظمة الميد كروز منظمة دولية غير هادفة للربح تعمل على الترويج للسياحة البحرية على مستوى العالم وتغطى الأقاليم الجغرافية ( البحر الأسود – الشرق المتوسط – غرب المتوسط - بحر الأدرياتيكى ).

 

 


الموانى البحرية

سياحة الخوت

السفن السياحية

قطاع النقل البحرى

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