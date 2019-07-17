الممثل كونال خيمو يقدم أهم التمارين والأغذية الصحية للتمتع باللياقة البدنية

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "boldsky "، أن الممثل الهندى المعروف "كونال خيمو"، قدم أهم التمرينات التى يقوم بها والتغذية المناسبة له حتى يظهر بالشكل الملائم للياقته البدنية التى يتمتع بها، يُعرف كونال خيمو، ممثل بوليوود، بدوره في سلسلة جولمال. بالإضافة إلى الأفلام ، فهو نشط جدًا في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه معجب بنظام اللياقة البدنية وعادات الأكل التي سيتم عرضها فى هذا الموضوع.



الاهتمام بتناول عصير الفواكه والخضروات

وقالت الصحيفة، أن نظام تمرين كونال خيمو" Kunal Khemu" ، لا يلتزم بتمرين معين، يعتمد تمرينه على الأدوار التي يختارها، إنه أكثر تمرينًا للوزن الذي يفيد الجسم عن طريق تحسين كثافة العظام، ويوفر مظهرًا متناغما، ويحرق الدهون، ويكافح الاكتئاب، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري، ويمنع آلام الظهر، و يعزز صحة القلب ،كما أن هذه التمرينات التى يقوم بها لا تسمح بزيادة الوزن .

فيما يلي تمرينان بسيطان يمكنك تجربتهما:

1.تمارين الدفع..

ضع يديك على الأرض، مع عرض الكتفين وابسط ساقيك وراءك قم بخفض جسمك حتى يصبح صدرك أعلى الأرض، تنفس ببطء، قم بخفض أسفل صدرك، واستعادته مرة أخرى، إفعل ذلك لمدة 10 ثوانى.



تعرف على تمارين الضغط

2. الضغط على الصدر..

استلقى على الأرض، على أن تصبح قدميك مسطحة على الأرض، خذ الأحمال أو" الأثقال" وقم برفعها، وإدفعها بأذرعك مباشرة فوق كتفيك، ادفع بطنك وأرفع ذقنك نحو الصدر، اخفض الأحمال ببطء إلى أن يصبح المرفقان أقل قليلاً من الكتفين كررها من 10 إلى 15مرة.

وقالت الصحيفة ،أنه بالإضافة إلى التدريبات المذكورة أعلاه، يمكنك أيضًا تجربة التمارين التى تعمل على جميع أجزاء الجسم، التي تحتاج إلى العمل عليها، مع ملاحظة الجمع بين تمارين رفع الأثقال، والتمارين الرياضية للحفاظ على تشغيل جميع مجموعات العضلات الرئيسية.

خطة التغذية التى يعتمد عليها كونال خيمو:

قالت الصحيفة، لا يتبع الممثل خطة غذائية صارمة، يحب الطعام، ويحب تجربة جميع أنواع المأكولات، إنه يأكل كل الأذواق الجيدة، إلا أنه يبتعد عن الأطعمة المبنية على الجبن، والمخبوزات، ينصح بتناول 3 وجبات مناسبة يوميًا، الإفطار، والغداء، والعشاء.