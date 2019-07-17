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الملياردير الفرنسى برنار أرنو يطيح ببل جيتس كثانى أغنى رجل فى العالم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:46 م
الملياردير الفرنسى برنار أرنو يطيح ببل جيتس كثانى أغنى رجل فى العالم برنار أرنو
كتبت ريم عبد الحميد

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استطاع الملياردير الفرنسى برنار أرنو أن يطيح بالأمريكى بل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت من موقعه كثانى أغنى رجل فى العالم.

 

وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة التى تتكون من أكثر من خمسين ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة منها كريستان ديور، استطاع أن يحل محل جيتس كثانى أغنى رجل فى العالم بعد جيف بيزوس مؤسس أمازون. وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن هذه هى المرة الأولى منذ بدء المؤشر قبل سبع سنوات التى لا يحل فيها جيتس فى المركزين الأول أو الثانى.

 

ويبلغ صافى ثروة أرنو حوالى 108 مليارات دولار، وأضاف إليها 39 مليار دولار عما كانت عليه فى العام السابق، بينما تقدر ثروة جيتس 107 مليارات دولار. بينما تبادل الرجلان المواقع فى قائمة أخرى للمليارديرات فى العالم نشرتها مجلة فوربس الأمريكية.

 

وكان أرنو قد تصدر عناوين الصحف هذا العام عندما تعهد بتقديم 224 مليون دولار لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بعد الحريق الهائل الذى نشب بها.

 

 ووفقا لبلومبرج، فإن جيتس كان من الممكن أن يحل فى المركز الأول لولا أعماله الخيرية، حيث تبرع بحوالى 35 مليار دولار لمؤسسته هو وزوجته بيل إن مليندا جيتس.

 

ورغم تسوية طلاقه الأخيرة التى كلفته الكثير، ظل جيف بيزوس فى المركز الأول بثروة تقدر بحوالى 125 مليار دولار.

 


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