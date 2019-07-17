المشدد 6 سنوات لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة تجارة الهيروين فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، فى الساحل.

وأسندت النيابة للمتهم حسين،م سائق نقل ، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا لقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ، وبالبحث والتحريات اللازمة ، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة ، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنة.

وبتفتشه عثر على الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول ،واعترف بالاتجار في المخدرات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .