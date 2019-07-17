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المشدد 6 سنوات لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة تجارة الهيروين فى الساحل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:59 م
المشدد 6 سنوات لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة تجارة الهيروين فى الساحل مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، فى الساحل.
 
وأسندت النيابة للمتهم حسين،م  سائق نقل ، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا لقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ، وبالبحث والتحريات  اللازمة ، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة ، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنة.
 
وبتفتشه عثر على الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول ،واعترف بالاتجار في المخدرات، تم تحرير  المحضر اللازم بالواقعة .
 

السجن المشدد

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

قسم الساحل

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