المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج عملات مزورة فى السلام

كتب ـ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات في ترويج عملات مزورة في السلام.

وأسندت النيابة للمتهمين "جمال ط"، عامل، و"مصطفي.ج، عاطل"، تهمة تقليد عملة ورقية بقصد الترويج داخل البلاد من فئة المائتى جنيه مصرى، بطباعة صورة للعملة من تلك الفئة علي 100 ورقة، كما شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة خارج البلاد من فئة المائة دولار أمريكي.

كما أسندت النيابة للمتهمين الشروع فى ترويج 90 ورقة من ضمن العملة الورقية المقلدة.

يذكر أن قسم شرط السلام ألقي القبض علي المتهمين أثناء ترويجهما العملات المزورة علي زبائنهما واعترفا بحيازة المواد المضبوطات بغرض الربح غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.