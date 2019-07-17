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الكهرباء: 32 ألف ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم.. وتؤكد: لم يسبق تسجيلها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:54 م
الكهرباء: 32 ألف ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم.. وتؤكد: لم يسبق تسجيلها محطة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم الأربعاء، هو 32 ألف ميجاوات.
 
وأوضح حمزة، فى بيان له مساء اليوم، أن حجم المتاح على الشبكة 44 ألف و800 ميجا وات، واحتياطى 12 ألف و 620 ميجاوات.
 
وتابع متحدث الكهرباء:" قطاع الكهرباء ينجح فى الوفاء بتوفير الطاقة الكهربائية بدون تخفيف أى أحمال على مستوى الجمهورية فى اختبارات ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور فصل الصيف لعام 2019 وذلك خلال اليوم الاربعاء الموافق 17 يوليو حيث بلغ أقصى حمل فى وقت الذروة ( الساعة الثامنة مساءٱ ) حوالى 32000 ميجاوات وهى احمال لم يسبق تسجيلها خلال الأعوام السابقة وبالرغم من ذلك هناك احتياطى من الطاقة الكهربية  بلغ 12720 ميجاوات.
 
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.
 
 

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