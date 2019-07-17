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الكنيسة المارونية الكاثوليكية تبدأ الاحتفال بعيد القديس شربل الخميس المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:00 ص
الكنيسة المارونية الكاثوليكية تبدأ الاحتفال بعيد القديس شربل الخميس المقبل القديس شربل
سارة علام

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الخميس المقبل برنامج الاحتفالات بثلاثية القديس شربل، بكاتدرائية القديس يوسف، بحي الظاهر حيث تبدأ بـ"دورة العائلة" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويترأسها الأب الخوري جوزيف طيرة.

ويليها دورة الفضائل الرهبانية والكهنوتية (شربل المكرس)، يوم الجمعة المقبل، الساعة 7 مساءً، ويترأسها الأب الخوري نبيل هب الريح.

ويوم السبت، عظة "شربل رجل تأمل و صلاة "، الساعة 7 مساءً، ويترأسها الأب الخوري نادر جورج.

وأخيرًا، القداس الاحتفالي بعيد القديس شربل، الأحد الـ21 من يوليو فى السابعة مساءا ويترأسه سيادة المطران جورج شيحان، ثم الختام مع الاحتفال بصورة القديس شربل و التبرّك من ذخائره، وتكون العظة بعنوان شربل شهادة قداسة لعالمنا الحاضر.

القديس شربل ولد فى 8 مايو 1828 وتوفى فى 24 ديسمبر 1898)، وهو قديس لبناني ولد في بقاع كفرا من لبنان الشمالي، في أعلى قرية بجبال لبنان، وترك يوسف بيت أبيه بعمر الثالث والعشرين وقصد الترهّب في الرهبانية المارونية اللبنانية

 


القديس مارشربل

عيد القديس مارشربل

المارون

الكنيسة المارونية

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