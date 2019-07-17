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الكرملين: التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا "غير موضوعى"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:21 م
الكرملين: التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا "غير موضوعى" حطام الطائرة الماليزية المنكوبة ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، التحقيق بشأن حادث تحطم طائرة (بيونج) الماليزية فوق أوكرانيا فى عام 2014 بـ"غير الموضوعى"، مشيرا إلى أن بلاده عرضت العمل المشترك فى التحقيق، ولكنها لم تُمنح هذه الفرصة.

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء: "إن موقفنا من التحقيق الذى يتم إجراؤه فى هولندا معروف جيدا، ونحن لا نعتبر أن نتيجة التحقيق موضوعية، وعرضنا منذ البداية مشاركة روسيا فى التحقيق والعمل المشترك لتحديد المسئولين عن هذه المأساة الرهيبة"، مشيرا إلى أن بلاده لم تُمنح حق المشاركة، لذلك لا يمكنها الإقرار بموضوعية مثل هذا التحقيق دون المشاركة فيه.

 


الكرملين

الطائره الماليزيه

الطائره الماليزيه المنكوبه

اوكرانيا

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