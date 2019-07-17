القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة وشبرا الخيمة

القليوبية – فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بمدينتي الخانكة وشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المباحث بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة.

ففي مدينة الخانكة، تم ضبط كل من، "حمادة م ح" 24 سنة، عاطل ومقيم الجبل الأصفر، دائرة المركز، و"تامر.ع" 41 سنة، عاطل ومقيم المرج – القاهرة، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 120 جراما ومبلغ مالى 210 جنيهات وعدد 4 هواتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12409 لسنة 2019م جنح مركز الخانكة.

وفي شبرا الخيمة تم ضبط كل من "مصطفي.ك" وشهرته "حصاوي" 25سنة، عاطل ومقيم منشية الحرية – دائرة القسم ، و"سماح.ر" وشهرتها "ام وحيد" 40 سنة ربة منزل ومقيمة منشية الحرية وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 160 جراما ومبلغ مالى 300 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 23325 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.