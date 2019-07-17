سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة وشبرا الخيمة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:33 ص
القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة وشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بمدينتي الخانكة وشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المباحث بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة.

ففي مدينة الخانكة، تم ضبط كل من، "حمادة م ح" 24 سنة، عاطل ومقيم الجبل الأصفر، دائرة المركز، و"تامر.ع" 41 سنة، عاطل ومقيم المرج – القاهرة، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 120 جراما ومبلغ مالى 210 جنيهات وعدد 4 هواتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12409 لسنة 2019م جنح مركز الخانكة.

وفي شبرا الخيمة تم ضبط كل من "مصطفي.ك" وشهرته "حصاوي" 25سنة، عاطل ومقيم منشية الحرية – دائرة القسم ، و"سماح.ر" وشهرتها "ام وحيد" 40 سنة ربة منزل ومقيمة منشية الحرية وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 160 جراما ومبلغ مالى 300 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 23325 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

الخانكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة