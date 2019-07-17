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الصين: فرض رسوم جمركية جديدة يضع عوائق أمام المشاورات التجارية مع واشنطن

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:58 م
الصين: فرض رسوم جمركية جديدة يضع عوائق أمام المشاورات التجارية مع واشنطن وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ

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حذرت الصين من أن فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية سيضع عوائق أمام المشاورات التجارية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم /الأربعاء/ تعليقًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.
وقال شوانغ إن الصين أيدت دائمًا حل المشكلات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال الحوار والمشاورات، وكانت دائما مخلصة في هذه المشاورات.
وأضاف: "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة، فإنها بدون شك ستضع عوائق أمام المشاورات التجارية الثنائية وتجعل طريق التوصل إلى اتفاقية أطول".
وحث شوانغ الولايات المتحدة على إظهار عزمها ومثابرتها، والعمل مع الصين للتوصل إلى اتفاقية متبادلة النفع ومربحة للجانبين من خلال بذل جهود مشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في المعاملة.


الصين

وزارة الخارجية الصينية

القيود الجمركية

رسوم

الحرب التجارية

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