سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تحث أمريكا على تصحيح الممارسات الخاطئة بشأن تعريفات مكافحة الإعانات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:10 ص
الصين تحث أمريكا على تصحيح الممارسات الخاطئة بشأن تعريفات مكافحة الإعانات الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، على تصحيح الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بالتعريفات المكافحة للإعانات على الصادرات الصينية، وذلك بعد إعلان منظمة التجارة العالمية أن التدابير التعويضية المنقحة التى فرضتها واشنطن على واردات صينية تتعارض مع قوانين المنظمة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - فى بيان اليوم - أن تقرير جهاز الاستئناف التابع لمنظمة التجارة العالمية الصادر أمس أثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة أساءت استخدام التدابير التعويضية وتصرفت بشكل غير متسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ما ألحق ضررا بالغا بالبيئة التجارية الدولية العادلة.

وأضافت الوزارة أن "الصين تحترم دائما القواعد التجارية متعددة الأطراف، وتعارض إساءة استخدام التدابير التعويضية"، مشيرة إلى أن عرض القضية على منظمة التجارة العالمية استهدف حماية المصالح المشروعة للصين، والتمسك بسلطة النظام التجارى متعدد الأطراف.

وأكدت الوزارة أنه خلال السنوات الأخيرة، أعاق استخدام الولايات المتحدة للتدابير التعويضية المناهضة للإعانات، الصادرات الطبيعية للمنتجات الصينية بشدة، داعية واشنطن إلى اتخاذ أفعال ملموسة لخلق بيئة تجارية عادلة ومستقرة للشركات فى كلا البلدين.

كانت منظمة التجارة العالمية أعلنت أمس الثلاثاء، فى تقرير لجهاز الاستئناف التابع لها أن التدابير التعويضية المنقحة التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات بعض المنتجات الصينية تتعارض مع قوانين المنظمة، استنادا إلى نتائج لجنة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية التى أعلنت فى مارس 2018.

 


الصين

امريكا

تعريفات مكافحه الاعانات

وزاره التجاره الصينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة