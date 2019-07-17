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السيطرة على حريق بأسطح 4 منازل بحى غرب أسيوط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:37 م
السيطرة على حريق بأسطح 4 منازل بحى غرب أسيوط قوات الحماية المدنية بأسيوط أثناء سيطرتها على الحريق
أسيوط – هيثم البدرى

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سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بأسطح 4 منازل بحى غرب أسيوط، دون خسائر بشرية وقبل إمتدادها لمنازل أخرى .

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من العميد حاتم الخشت مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأسطح منازل بدائرة القسم، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى طال أسطح 4 منازل دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.

 

حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط (1)
حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط

 

حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط (2)
حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط

 

حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط (3)
حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط

 

حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط (4)
حريق 4 منالز بحى غرب أسيوط

 


حرائق اسيوط

حريق اسطح منازل

حى غرب اسيوط

مديرية امن اسيوط

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