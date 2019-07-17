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السيسى يستقبل رئيس أركان السودان ويهنئ الشعب السودانى بالاتفاق السياسى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:11 م
السيسى يستقبل رئيس أركان السودان ويهنئ الشعب السودانى بالاتفاق السياسى الرئيس السيسى يستقبل رئيس أركان السودان
كتب محمد الجالى

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب السوداني الشقيق، بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم على الاتفاق السياسى الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذى يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس أركان السودان
 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الأركان المشتركة السودانية استعرض تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكرى للتفاعل مع الوضع الحالى، ومستجدات المسار التفاوضى مع تحالف "الحرية والتغيير"، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه اليوم بالخرطوم.


السيسي

السودان

رئيس هيئة الأركان السودانية

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