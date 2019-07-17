السياسى البريطانى بوريس جونسون يسجل رقما قياسيا فى جمع التبرعات

رويترز

سجل السياسي البريطاني بوريس جونسون رقما قياسيا في جمع التبرعات ضمن حملته للفوز بمنصب رئيس الوزراء إذ نال دعم الممولين المشككين في الاتحاد الأوروبي بعدما شدد موقفه المؤيد لانسحاب بلاده من الاتحاد.

وكان ممولون ورجال أعمال، ممن مولوا حملة خروج بريطانيا من الاتحاد، ضمن المتبرعين الذين خصصوا مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية لحملة جونسون.

ووفقا لإحصاء نشره البرلمان اليوم الأربعاء، بلغت التبرعات لصالح حملة جونسون خلال الأسبوعين الماضيين 200 ألف جنيه استرليني (248400 دولار)، ليصل إجمالي المبلغ الذي جمعه خلال العام الفائت إلى 702 ألف جنيه استرليني.

وكان وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند صاحب أكبر رقم قياسي مسجل إذ جمع لحزب العمال 627 ألف جنيه استرليني في عام 2010.