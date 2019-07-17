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السكة الحديد: انتهاء إعادة تأهيل أول جرارين ضمن عقد الـ181 جرارا نهاية الشهر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:00 ص
السكة الحديد: انتهاء إعادة تأهيل أول جرارين ضمن عقد الـ181 جرارا نهاية الشهر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنه مخطط الإنتهاء من إعادة تأهيل أول جرارين نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة جنرال إليكتريك الإمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا آخرين خارجين من الخدمة منذ سنوات.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه تم الاتفاق مع الشركة الأمريكية على تدريب فنيين مصريين وإعادة تأهيل ورشة التبين الخاصة بصيانة الجرارات بالتوازى مع عمليات إعادة تأهيل الجرارات القديمة والتصنيع والتوريد للجرارات الجديدة وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.


السكة الحديد

جنرال الكتريك

181 جرار

قطارات جديدة

القطارات

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