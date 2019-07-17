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"الدولية للطاقة الذرية": معايير جديدة لاستخدام التقنيات النووية بأمان فى الطب

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:19 م
"الدولية للطاقة الذرية": معايير جديدة لاستخدام التقنيات النووية بأمان فى الطب علاج إشعاعى - صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مجموعة من المعايير الجديدة والتى تمكن الأطباء من استخدام التقنيات النووية بأمان كامل.

وذكر بيان للوكالة من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأربعاء، إن استخدام الإشعاع يتزايد في الطب في جميع أنحاء العالم سواء الطب البشري أو البيطري .. موجها الشكر لكلية الطب البيطري في جامعة فيينا والتي ساعدت أبحاثها المشتركة مع وكالة الطاقة الذرية في التوصل إلى تقنيات حديثة حول استخدام الإشعاع في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية التي تصيب الحيوان.

وأوضح البيان أن الجرعات الزائدة من الإشعاع النووي يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بالخلايا لذلك من المهم قياس آثارها الصحية المحتملة بدقة .. مؤكدا أهمية تحديد درجة الإشعاع الملائمة للحالة الصحية وتقدير تأثيرها بدقة على جسد الإنسان أو الحيوان.

 


التقنيات النووية

علاج الاورام

اشعاع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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